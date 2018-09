Clermont-Ferrand, France

_"Changeons le système, pas le climat!"_, "Etat d'urgence climatique!", des slogans qui ont résonné dans les rues de Clermont-Ferrand ce samedi après-midi. La marche clermontoise pour le climat, lancée sur les réseaux sociaux par deux citoyennes, a fait des vagues et a réuni plus d'un millier de personnes.

Les marcheurs mobilisés pour le climat se sont réunis sur la place de Jaude avant de défiler jusqu'à la place de la Victoire. Pour beaucoup, manifester et descendre dans la rue ne fait pas partie de leurs habitudes. "C'est la première fois que l'on vient manifester en famille" raconte Aude. "Chez nous on essaie au quotidien de faire des petits pas pour la planète mais maintenant on a besoin de grands pas et il faut que les gouvernements se bougent!" lance cette maman, accompagnée de ses deux petites filles.

Aude et ses filles avec leurs pancartes "faites maison" © Radio France - Lauriane Havard

Les familles étaient nombreuses dans le cortège ce samedi après-midi. Cette marche pour le climat a été l'occasion d'expliquer aux enfants les enjeux environnementaux. "On a fait des pancartes, on a dessiné et on a même créé nos propres slogans" explique Adénora du haut de ses huit ans et demi.

Notre planète, je veux pas qu'elle s'appelle la poubelle ! - Adénora, jeune marcheuse pour le climat

Le cortège pour le climat en direction de la place de la Victoire © Radio France - Lauriane Havard

Les enfants, sensibilisés aux enjeux environnementaux © Radio France - Lauriane Havard

Une partie du cortège rassemblée devant la cathédrale de Clermont-Ferrand © Radio France - Lauriane Havard

Pour plusieurs personnes, la démission de Nicolas Hulot a été vécue comme "un électrochoc". Cette marche pour le climat était très attendue par la population qui espère désormais que "le gouvernement agisse vraiment pour la planète".