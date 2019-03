PHOTOS : Plus de 150 jeunes manifestent pour le climat à Châteauroux

Plus de 150 jeunes, pour la majorité des lycéens, ont défilé dans les rues de Châteauroux ce vendredi 15 mars. Ils dénoncent l'urgence climatique et l'inaction des politiques face au réchauffement climatique.

Plus de 150 jeunes ont manifesté pour la planète à Châteauroux ce vendredi 15 mars. Ils ont préféré manquer les cours et aller dénoncer le réchauffement climatique. Dans leurs rangs, ils étaient soutenus par des parents, des enseignants et des syndicats enseignants.

Ils sont partis à 10 heures de la Place de la République, devant la mairie.

Plus de 150 #jeunes défilent à #Châteauroux pour le #climat. Place Gambetta, ils crient « non non à la #pollution, oui oui à l’#écologie » pic.twitter.com/7qD2k2Rh9p — France Bleu Berry (@FB_Berry) March 15, 2019

Ils ont traversé le centre-ville avec des pancartes "Quand c'est fondu, c'est foutu", "Une planète pas deux, il n'y a pas de planète B" ou encore "Si l'humanité disparaît, ça embêtera qui à part nous".

Ces lycéens ont décidé de manquer les cours ce vendredi 15 mars, pour le climat, et souvent soutenus par leurs parents et professeurs. © Radio France - Aurore Richard

Les plus petits font déjà des gestes au quotidien pour la planète, comme passer moins de temps sous la douche pour économiser l'eau. © Radio France - Aurore Richard

Le cortège a rejoint le lycée Jean Giraudoux en criant "Non à la pollution, oui à l'écologie". Deux d'entre eux ont même écrit à la craie, sur la route devant l'établissement "Stop à l'inaction".

Devant le lycée Jean #Giraudoux, les #jeunes écrivent à la craie sur la route « Stop à l’inaction ». Ils dénoncent l’#urgence climatique pic.twitter.com/9Bqtt0hd4k — France Bleu Berry (@FB_Berry) March 15, 2019

Ils ont terminé leur marche là où elle avait commencé, sur la place de la mairie. Ils ont demandé à parler avec un élu. Xavier Elbaz, directeur du cabinet du maire est venu à la rencontre. Les jeunes ont demandé à ce que la mairie passe au papier recyclé, à ce qu'un repas sans viande soit obligatoire une fois par semaine dans les cantines de la ville...

Les #jeunes ont terminé leur marche devant la #mairie de #Châteauroux et ils ont interpellé Xavier Elbaz, directeur de cabinet du #mairepic.twitter.com/OCKtdkJUEN — France Bleu Berry (@FB_Berry) March 15, 2019

Xavier Elbaz a rappelé que la mairie faisait déjà des efforts pour l'environnement (des pistes cyclables, des LED pour l'éclairage urbain). Il promet de transmettre cette idée de papier recyclé mais reconnaît que pour l'instant, aucun repas sans viande n'est prévu.