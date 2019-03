PHOTOS - Plus de 500 jeunes se mobilisent pour le climat à Périgueux

Périgueux, France

"Parce que c'est notre planète !". Les jeunes s'engagent pour la planète et descendent dans la rue pour montrer leur inquiétude. Partout dans le monde, des lycéens ont participé, ce vendredi 15 mars, à la grève mondiale de la jeunesse, lancée par la suédoise Greta Thunberg.

À Périgueux, ils étaient plus de 500 rassemblés sur l'esplanade Badinter, pancartes à la main. Ils ont organisé un débat pour parler de véganisme, de tri des déchets et petits gestes écolos du quotidien. Lycéens et collégiens ont voulu montrer leur engagement et demander des actions plus fortes face à l'urgence climatique.

« Les choses peuvent changer si on se mobilise », explique Manon au micro devant les jeunes rassemblés â #Périgueux#greveduclimatpic.twitter.com/xXRZ3iLq6O — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) March 15, 2019

Plus de 500 jeunes se sont mobilisés pour le climat à Périgueux. © Radio France - Emeline Ferry

