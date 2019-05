PHOTOS - Plusieurs centaines de jeunes du Poitou marchent pour le climat

Poitiers, France

Nouvelle vague de mobilisation des jeunes pour le climat. Des appels à la grève ont été lancés dans plus de 90 pays. Dans le Poitou, plusieurs centaines de jeunes ont répondu présents. Ils étaient environ 300 à Poitiers, 250 à Niort, 100 à Bressuire.

A Poitiers, les jeunes sont partis du parc de Blossac à 14h30 pour se rendre devant la mairie © Radio France - Isabelle Rivière

A Niort, des lycéens sont partis de Saint-André à 8 heures et ont rejoint l'Hôtel de Ville à midi en passant par différents établissements. A Poitiers, c'est l'option pique-nique au parc de Blossac et marche qui a été choisie. Ils étaient quatre fois moins nombreux que lors de la 1ère mobilisation le 16 mars. Les jeunes poitevins ont mené une action "die in" devant la mairie, en s'allongeant au sol, symbole de la mort et de la conséquence du réchauffement climatique.

Ces marches interviennent en plein scrutin européen. "Le vendredi 24 mai, soyons toutes et tous en grève pour exiger notre droit à un futur !", proclame la page Facebook de Youth for climate France. Le collectif né après l'appel à la grève scolaire lancé par la jeune Suédoise Greta Thunberg appelle à manifester "pour la préservation de la biodiversité, contre le dérèglement climatique, et pour une justice sociale".