PHOTOS : premières vendanges pour un couple de jeunes vignerons à La Bastane près de Cadillac

Premières vendanges dans le Bordelais ce week-end, notamment pour le Crémant. A La Bastane à Rions près de Cadillac, ce sont les premières aussi pour un couple de jeunes vignerons, Anaïs et Bastien. Un moment important, partagé en famille et entre amis.

Anaïs Bernard et Bastien Pestourie, 32 et 33 ans, sont un couple de jeunes vignerons. Ils sont installés depuis mars dernier à La Bastanne, domaine de Rions près de Cadillac, avec 15 hectares de vignes. Ce matin ils ont vendangé pour la première fois, en famille, près de 2 000 m 2 de vigne pour la confection du Crémant rosé.

Les vendanges se font en famille. © Radio France - Mélanie Juvé

Même les petits gourmands ont droit de goûter au raisin. © Radio France - Mélanie Juvé

Cueillette de raisin en Cabernet-Franc. © Radio France - Mélanie Juvé

Hervé, le papa de Bastien. © Radio France - Mélanie Juvé

Certaines "croquent" le moment de la presse du raisin. © Radio France - Mélanie Juvé

La vue plongeante en haut de la colline. © Radio France - Mélanie Juvé

Pour élaborer ce vin pétillant, trois cépages : Cabernet-Franc, Sémillon et Muscadelle. 1 500 kilos de raisins sont récoltés pour aboutir à 10 hectolitres après la presse. Le couple est tombé amoureux du site, qu'ils ont rénové et proposent en gîte. Ils souhaitent créer aussi un lieu de dégustation et des chambres d'hôtes.