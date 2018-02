Valras-Plage, France

Cette année, le vent n'a pas été trop violent. "C'est pour cela que nous n'avons pas dépassé la tonne de déchets", explique Benoît Schumann, fondateur et président de l'association héraultaise Project Rescue Ocean. Chaque année, il organise plusieurs opérations de nettoyage des plages dans le département.

Le résultat est saisissant : du papier, des morceaux de plastique ou de verre, des pneus et même des carcasses de bateau... "Malheureusement, ça ne m'étonne pas, confie Thomas, l'un des participants. Il y a un manque d'éducation certain chez les adultes."

"Des cotons-tiges, des pailles, des briquets..." Copier

Les enfants, eux, semblent sensibilisés très tôt. "Dès l'école, on leur apprend à jeter leurs déchets et à les trier !", se réjouit Sandrine. "C'est pas bien pour les poissons et pour tous les animaux", récite son fils. "Vous voyez, il sait. Alors il me donne toujours ses papiers à jeter. J'en ai plein les poches, mais c'est pas grave !"

Armées jusqu'aux dents, Virginie et Isabelle profitent de cette sortie utile. "Il fait beau, on a nos baskets, notre seau, notre pince et nos gants. Regardez, j'ai trouvé un distributeur de produit pour les toilettes, _des bâtons de sucette et une fiole d'alcool_."

"Beaucoup de polystyrène, du tissu, une bouteille..." Copier

"Ah c'est dégueu !" Le cri de Johan, 10 ans, laisse imaginer la trouvaille. "J'ai récupéré pleins de mégots !" Sa mère résume la démarche : "On vient sur cette plage tous les étés. On n'a simplement pas envie de se baigner dans une décharge."

Du plastique, du papier et des morceaux de verre. © Radio France - Suzanne Shojaei

Des bouteilles d'eau, du polystyrène et du plastique. © Radio France - Suzanne Shojaei