PHOTOS : rénové, le square Colbert de Reims rouvre

Après un an de travaux, le square Colbert de Reims est de nouveau accessible. Près de 80 000 plantes et arbres y ont été plantés. Budget total de la restructuration : 1,7 millions d'euros.

Reims, France

C'est la première chose ou presque, que l'on voit en sortant de la gare de Reims : le square Colbert a été entièrement repensé et réaménagé. Inaccessible et caché derrière des barrières de chantier depuis un an, on peut de nouveau le traverser ou s'y prélasser depuis ce vendredi 5 juillet.

Ce qui frappe d'abord c'est la blancheur du lieu : des allées de béton entourées d'un banc linéaire et circulaire de 190 mètres de long.

Un bandeau lumineux a été installé au pied du banc circulaire pour éclairer la nuit © Radio France - Aurélie Jacquand

Il y a désormais plus d'assises, grâce à un banc linéaire tout autour du square © Radio France - Aurélie jacquand

Afin de ramener un maximum de verdure dans le square, 3 900 ifs, 74 500 plantes vivaces et 93 arbres ont été plantés. Les paysagistes promettent que la floraison interviendra à plusieurs moments de l'année.

74 500 plantes vivaces ont été plantées dans ce square Colbert © Radio France - Aurélie Jacquand

Ce square Colbert fait partie d'un projet plus vaste voulu par le maire de Reims Arnaud Robinet qui l'imaginait comme un "Central Park" à la rémoise. Toutes les Promenades Jean-Louis Schneiter (Hautes Promenades) seront réaménagées, jusqu'à la Porte de Mars. Un chantier à 24 millions d’euros, dont 1,7 millions pour le square Colbert.