PHOTOS - Risque de verglas dans le Var après les fortes chutes de neige de ce week-end

Après les épisodes neigeux de ce week-end, le Var fait face à un risque de verglas important. La neige tient dans la plupart des communes qui dénègent encore ce lundi matin.

La vigilance orange à la neige et au verglas a été levée pour le Var et les Bouches-du-Rhône ce dimanche, mais les communes font encore appellent aux saleuses et aux chasse-neige sur place. La neige est entrain de fondre mais des températures négatives sont attendues pour cette nuit de dimanche à lundi et les habitants craignent le verglas.

En montant vers Rocbaron, les vignes sont toutes enneigées. © Radio France - Soizic Bour

Entre 15 et 30 centimètres par endroits

La neige tient dans la plupart des communes du secteur de Brignoles, dans le Var. À Rocbaron, le maire, Jean-Claude Félix, craint surtout "l'après-neige" et l'effet verglas. "Les routes seront mouillées, même si on les traite", affirme le maire. Ce dimanche, les sableuses et les chasses-neige étaient encore au travail notamment pour dégager les chemins donnant accès aux écoles et aux collèges du secteur.

Mais pour ce qui est des bus, le maire ne pouvait pas donner beaucoup de précisions : "Nous, nous sommes prêts à recevoir les élèves, mais ce que les bus trouveront sur leur route, ça, on ne peut rien dire".

Le parking devant la mairie de Rocbaron. © Radio France - Soizic Bour