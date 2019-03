PHOTOS - Strasbourg : 5.000 jeunes venus défendre climat jusqu'au parlement européen

La mobilisation très forte des jeunes pour le climat à Strasbourg vendredi après-midi. Plus de 5.000 lycées et étudiants ont défilé jusqu'au parlement européen pour réclamer des mesures de la part du gouvernement pour lutter contre le réchauffement climatique.

Strasbourg, France

A Strasbourg, 5.000 jeunes ont défilé dans la rue pour le climat, ce vendredi en début d'après-midi, entre la place Kléber et le Parlement européen. Une mobilisation très forte jusque devant les institutions européennes avec des slogans tels que : "Et un et deux et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité !", "Planète en danger, y'en a marre d'être ignoré".

Lycéens pour beaucoup et étudiants qui ont rivalisé d'ingéniosité pour écrire des slogans sur leurs pancartes : "Les calottes sont suites", "Quand c'est fondu, c'est foutu", "C'est pas le climat qui doit changer, c'est nous", "Pas de climat pas de chocolat", "On est chauds bouillants", "Let it bee".