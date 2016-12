PHOTOS - Télécabine d'Artouste : ça marche !

La station d'Artouste vient d'ouvrir ce vendredi, quinze jours après l'ouverture initiale. La télécabine est enfin opérationnelle.

C'est la première chose que l'on voit le long de la montagne en arrivant à Artouste : les télécabines toutes neuves! Quinze jours après l'ouverture initiale, le constructeur Poma a réussi à livrer des télécabines opérationnelles. Un problème de poulies a retardé leur mise en service, aujourd'hui tout va bien, il ne manque plus que la neige. Environ 30% du domaine est ouvert.

Des télécabines plus silencieuses

Les nouvelles télécabines sont plus spacieuses, plus confortables et surtout plus silencieuses. Le chantier de 6.5 millions d'euros est en grande partie financé par la mairie de Laruns. Les télécabines de la station avaient 34 ans d'ancienneté, elles avaient été construites en 1982. Voici les nouvelles télécabines:

Cette ouverture était très attendue par les commerçants notamment pour la gérante du restaurant d'altitude Le Panoramic situé au pied de la télécabine. Sandra Béchat relativise la situation, pour elle le manque de neige aurait de toute façon pénalisait les vacances de Noël "pas d'affolement, on a une belle télécabine toute neuve donc on a pris le positif pendant les quelques jours de fermeture et aujourd'hui on est très content d'être là, c'est la méthode Coué. Il faut rester optimiste, on était conscient que c'était de gros travaux alors on accepte les aléas".

Les vacances de Noël n'auront donc rien rapporté à la station, "ce sont les quinze plus gros jours de l'année!" assure une commerçante qui préfère rester discrète. Le maire de Laruns assure que le constructeur Poma a conscience que ce retard a de lourdes conséquences sur l'économie de la station. Robert Casadebaig assure que Poma devra indemniser d'une manière ou d'une autre la station "forcément Poma devra faire un geste quelque part, devra prendre en compte un certain nombre de choses". Une réunion est prévue dans les prochains jours.

On attend la neige

Aujourd'hui, pour l'ouverture, environ 30% du domaine skiable est ouvert. Un seul versant de la montagne est enneigé soit 6 pistes sur 18 et 4 remontées sur 11. Le directeur de la station Jean-François Blachon espère des chutes de neige rapidement "on est un peu juste en enneigement, on va essayer de faire durer le peu de neige qu'on a avec la météo qu'on a puisque l'anticyclone semble désespérément accroché sur les montagnes. À l'impossible nul n'est tenu alors on ira jusqu'au maximum des possibilités".

Le versant d'Artouste enneigé et ouvert © Radio France - Jeanne marie Marco

La neige manque sur certaines pistes à Artouste © Radio France - Jeanne marie Marco

Les forfaits de ski sont à demi-tarif. Toutes les infos sur la station d'Artouste sont à retrouver ici.