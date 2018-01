Saint-Martin de Bréhal, Bréhal, France

La vigilance orange aux vents violents est levée dans la Manche. Ce mercredi midi, sur le front de mer de Saint-Martin-de-Bréhal, près de Granville dans la Manche, les dégâts les plus importants s'étaient produits à l’école de voile. Malgré un brise-vagues devant le bâtiment, à la pleine mer, les vagues gonflées par la tempête Eleanor ont démonté les baies vitrées et l’eau s’est infiltrée partout. Résultat : des catamarans projetés, du matériel informatique sous l’eau et quelques centimètres d’eau dans les locaux. "Préjudice important" selon un responsable.

Les dégâts les plus importants se sont produits à l'école de voile de Saint-Martin-de-Bréhal. © Radio France - Lucie Thuillet

À Bréhal, on s'inquiète aussi pour la digue qui a perdu cinq à six mètres qui pourrait céder aux prochaines marées. Par ailleurs, à la mi-journée, les pompiers avaient fait des reconnaissances dans un secteur d’une quarantaine de maisons, qui ne sont pas toutes habitées en cette saison et ils recensaient huit maisons inondées. Le poste de secours et quelques commerces de la cale principale ont été touchés.

Des inquiétudes sur la digue de Bréhal. © Radio France - Lucie Thuillet