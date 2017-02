PHOTOS - Tempête Leiv en Gironde : le Médoc en première ligne

Le littoral médocain a subi de plein fouet le passage de la tempête Leiv samedi matin. Plus de peur que de mal pour de nombreux habitants qui ont eu du mal à dormir. Les dégâts sont très limités.

En route pour Lacanau depuis le Bassin d'Arcachon ce samedi matin vers 10h. Le vent s'est calmé et on s'arrête sur la route du côté du Temple où un trampoline a littéralement traversé la chaussée.

Un trampoline sur la route © Radio France - Stéphane Hiscock

On arrive au Porge et on retrouve les services techniques de la commune qui dégagent les routes. Un peu plus tôt ils ont secouru une automobiliste victime d'une collision avec un pin tombé sur la route des Lacs. Quelques tuiles se sont envolées et un lotissement est dans le noir mais ici comme ailleurs aucun blessés à déplorer.

Un poteau électrique à dégager © Radio France - Stéphane Hiscock

La route entre Le Porge et Lacanau est jonchée de branchages mais on arrive sans encombres jusqu'à l'océan. Sur le front de mer quelques devantures de commerces ont subi les assauts du vent.

Commerce sur le front de mer © Radio France - Stéphane Hiscock

Le vent s'est calmé mais les vagues sont énormes et viennent lécher les protections du front de mer.

front de mer Lacanau © Radio France - Stéphane Hiscock

Un spectacle qui attire les badauds ... aucun surfeur à l'horizon !

Front de mer dans la tempête © Radio France - Stéphane Hiscock