Des toits blancs et un petit moment magique : une fine couche de neige est tombée sur Toulouse et une partie de l'Occitanie ce jeudi matin. Les Haut-Garonnais ont retrouvé une âme d'enfant avec les flocons qui sont tombés sur la plaine, 1 à 2 cm. Plus au Sud, il est tombé plus de 15 cm au-dessus de 600 mètres sur les Pyrénées ou en Aveyron. De quoi offrir de belles et rares images, que les internautes se sont pressés d'immortaliser.

Neige à Luchon, festivaliers en projection !

A Luchon aussi, où France Bleu Occitanie vous fait vivre en direct la 20e édition du festival de télévision, il neige depuis la nuit dernière et au réveil les festivaliers avaient 5 bons cm de flocons sous les pieds.

Alerte orange levée en Ariège

En Ariège, où il est tombé entre 3 et 15 cm, les flocons sont toujours là mais l'alerte orange est levée ce jeudi après-midi. Dans la matinée, les 130 agents et 70 engins de déneigement du département ont été mobilisés pour nettoyer les axes vers Foix et Saverdun. Ailleurs en France, ce jeudi après-midi, la neige et le verglas concernent à nouveau 27 départements de la frontière belge à l'Ile-de-France, et 32 départements son en alerte grand froid, de la Dordogne au Rhône et des Côtes d'Or à la Seine Maritime.