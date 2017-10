Photos : un weekend estival en plein mois d'octobre à Marseille

Sortez les tee-shirts et les lunettes de soleil, grand soleil et des températures avoisinant les 25 degrés ce weekend dans les Bouches-du-Rhône. Comme l'impression d'être en vacances en plein mois d'octobre.

C'est un weekend du 15 octobre qui sent bon l'été avec beaucoup de soleil et de douceur sur tout le département. Sur le littoral, les températures atteignent 24 degrés et même 25 degrés dans l'intérieur ce dimanche. Météo France évoque des températures "estivales" dans son bulletin de ce dimanche après-midi. Un temps propice à la balade, voire à la baignade.

Le port de l'Estaque en plein mois d'octobre © Radio France - Thibault Maisonneuve

Certains se jettent à l'eau dans la calanque de Figuières sur la côte Bleue © Radio France - Thibault Maisonneuve