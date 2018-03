Vous avez été nombreux à nous envoyer vos plus belles photos de neige en Bretagne via les réseaux sociaux. Petit résumé de cette matinée en image.

Bretagne, France

La neige ne s'invite pas tous les jours en Bretagne, alors quand elle tient au sol quelques heures comme ce matin, tout le monde se dépêche de sortir les appareils photos !

Le sable de Saint-Pabu a viré au blanc © Radio France - Estelle Keromnes

Tout le monde est visiblement resté au chaud à Paimpol ce matin © Radio France - Charlotte Spillemaeck

Pas facile de distinguer les oies au Tréhou dans le Finistère © Radio France - Olivia Favé Nizou

Quelques centimètres de neige seulement sont tombés ce matin sur la Bretagne, juste ce qu'il faut pour faire des (petits) bonhommes de neige.

Celui-ci attend le courrier à Ergué-Gabéric © Radio France - Olivier Gestin

A Hanvec © Radio France - Nathalie Bernard

A l'Hopital-Camfrout © Radio France - Dominique Theillac

A Lannilis © Radio France - Jean-Paul Behaghel

Mieux valait rester chez soi pour prendre des photos dans la mesure du possible. La circulation a été particulièrement compliquée dans les Côtes d'Armor. Des perturbations aussi dans les transports en commun et l'aérien à Brest, Saint-Brieuc, Quimper et Rennes.