IMAGES - Une pluie de grêle impressionnante dans les deux Charentes

Une impressionnante pluie de grêle tombe ce jeudi sur la Charente et la Charente-Maritime. Elle s'accompagne localement d'orages. Les images publiées par les internautes sur les réseaux sociaux sont saisissantes.

Nouvelle-Aquitaine, France

Des grêlons qui recouvrent parfois le sol à perte de vue : les images sont impressionnantes. Une vague de grêle et d'orage, parfois accompagnée de vents violents, s'abat sur la Charente et la Charente-Maritime ce jeudi. Le vignoble charentais pourrait être touché. Le phénomène météo concerne toute la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. À Angoulême, à Soyaux ou encore à Baignes-Sainte-Radegonde les habitants ont publié des images spectaculaires sur les réseaux sociaux.

⛈ Des orages accompagnés de grêle viennent de balayer la région d'Angoulême (Charente). Images prises à Soyaux. (https://t.co/cIfEm3BpTi) pic.twitter.com/oQFONRouW6 — Météo Express (@MeteoExpress) April 25, 2019

La taille des grêlons est par endroits conséquente. Comme ici, à Angoulême

Le vignoble charentais a été touché. Le syndicat des viticulteurs est en train de constater les dégâts ce jeudi après-midi.

À Baignes-Sainte-Radegonde, la grêle forme un tapis au sol.

Les pluies de grêle s'accompagnent parfois d'épisodes orageux.

Selon les dernières prévisions de Météo France, l'épisode orageux devrait prendre fin en début de soirée dans les deux Charentes.