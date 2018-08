Bassuet, France

Les vendanges ont commencé à certains endroits dès lundi dans l'Aube, et dans la Marne c'est dans les coteaux du Vitryat que les premiers coups de sécateurs ont débuté ce mercredi 22 août. Des vendanges très précoces cette année en Champagne comme annoncé, et ça étonne encore Dominique Lhoste à Bassuet : "on est que le 22 août et je pense qu'on aurait pu commencer encore trois jours avant, voilà c'est... incroyable ! Une vendange très précoce et une qualité exceptionnelle".

Les vendanges ont débuté dans cette parcelle à Bassuet ce mercredi 22 août. © Radio France - Sophie Constanzer

La météo 2018 localement, elle est dans tous les excès !" -- Pascal Lhoste à Bassuet

Les vendanges, c'est le fruit d'une année de travail qui se concrétise pour les vignerons, et dans le Vitryat il faut bien le dire, l'année n'a pas été de tout repos. Car en avril et mai, des orages de grêle avaient endommagé plusieurs centaines d'hectares de vignes sur les coteaux du Vitryat. "La météo 2018 localement, elle est dans tous les excès : on a battu les records d'humidité fin d'hiver début de printemps, les excès de grêle, et puis les excès de chaleur avec 4 mois consécutifs où il y a tous les jours du soleil ! personne n'a jamais vu ça", souligne Pascal Lhoste qui cultive avec son frère Dominique 15 hectares de vignes au total en Champagne.

Reportage à Bassuet pour les premiers coups de sécateurs. Copier

Pascal et Dominique Lhoste ont embauché une quarantaine de vendangeurs cette année. © Radio France - Sophie Constanzer

Ce mercredi 22 août, 28 personnes sont dans les parcelles de Pascal et Dominique Lhoste pour couper le raisin. Sous un soleil de plomb. Et s'il y a bien des habitués, tous n'ont pas pu venir. "On a pas mal de vendangeurs qui prennent des vacances pour faire les vendanges et du coup le fait d'être en vacances le 15 août ils ont pas pu reposer des congés donc cette année on a un moindre noyau", explique Dominique qui s'occupe du recrutement. En général, des personnes dans un rayon de 15 km autour de la commune. Et c'est parti 10 ou 12 jours de vendanges.