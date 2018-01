La Dronne, cours d'eau du Périgord vert, en Dordogne, a débordé de manière spectaculaire en ce début de semaine. Il a été placé en vigilance orange débordement pendant quelques heures, avant d'entamer sa décrue et de repasser en jaune. Les habitants du coin n'avaient pas vu ça depuis près de 15 ans

Parcoul, France

Que d'eau, que d'eau ! aurait dit Mac Mahon. La Dordogne n'est plus en vigilance orange inondations depuis mardi midi. Mais certains cours d'eau restent très hauts après les pluies très abondantes des derniers jours.

Exemple avec la Dronne qui avait été placée en vigilance orange pendant 24h. Sur la tronçon aval, la rivière est entrée soudainement en crue, en début de semaine.

La Dronne ne rigole plus © Radio France - Antoine Balandra

Avec un pic à 2 m56 mardi matin 6h à la station d'Aubeterre sur Dronne, frontalière avec la Dordogne. Tout près donc de la crue de référence de 1982 où elle avait atteint 2 m82.

Et si le niveau des eaux a commencé à baisser dès mardi après midi, la crue de la Dronne cette année a été spectaculaire.

Certains prés sont devenus des lacs © Radio France - Antoine Balandra

Bon pour les terres... si cela ne dure pas trop

Et sur les bords de la Dronne, le décor est magistral. Ciel gris clair sur eau gris foncée. Comme un paysage endormi de lacs et de forêts immergés. Des prairies sont complètement inondées. C'est bon pour le dépôt du limon glisse un agriculteur, pas vraiment inquiet. Mais cela fait un bon bout de temps que ça n'était plus arrivé explique Aline, une promeneuse.

Les chemins et routes sont inondés en bord de Dronne © Radio France - Antoine Balandra

"Cela faisait des années qu'on avait pas eu un gros débord comme ça... Mais c'est bien pour la nature, pour les terres. Il ne faut pas qu'elle rentre trop vite, sinon elle va ressortir" dit Aline

Voilà pour la sagesse populaire... La Dronne elle a justement entamé sa décrue... De mémoire d'habitant du secteur... Cela faisait au moins 15 ans, qu'elle n'était pas montée aussi haut