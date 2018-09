France

"Je vote pour la planète" à Marseille, "On est plus chauds que le climat" à Clermont-Ferrand, "Etat d'urgence climatique, tous concernés" à Bordeaux... les slogans lancés dans les manifestations ce samedi à travers la France illustrent la volonté affichée par des milliers de personnes de s'engager contre le réchauffement climatique et la dégradation de l'environnement. Ces manifestations répondent à un double appel : celui lancé par un particulier sur Facebook après la démission de Nicolas Hulot et le mouvement "Rise for climate" (debout pour le climat) relayé dans le monde entier.

L'objectif des manifestants : pousser les dirigeants de la planète à passer véritablement du discours aux actes, alors que les signes du réchauffement climatique s'accumulent. C'est aussi le message qu'ont exprimé le même jour 700 scientifiques français, signant une tribune dans le journal Libération pour "une société sans carbone" : "Seuls des changements immédiats et des engagements de court terme, dans le cadre d'objectifs clairs et ambitieux à horizon 2030, peuvent nous permettre de relever le défi climatique".

Des manifestations familiales et colorées

A Marseille, le rassemblement s'est tenu en début de journée avec 2.500 personnes selon les manifestants, 700 d'après la police. A Paris, le défilé, suivi par des milliers de personnes a commencé dans l'après-midi depuis la place de l'Hôtel de ville.

A Clermont-Ferrand comme à Saint-Etienne où plus de 900 personnes se sont rassemblées, on a assisté à des défiles familiaux et colorés, sous le soleil. A Rennes, ils étaient plusieurs milliers selon France Bleu et à Nantes, près de 2000 manifestants.

La marche clermontoise pour le #climat devant la cathédrale pic.twitter.com/18R9LtyfI6 — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) September 8, 2018

Finies les mesurettes et l'opportunisme réclame cette manifestante à Orléans où France Bleu a compté 1.000 à 2.000 personnes. "Je suis venue à vélo", souligne-t-elle.

A #Orléans, les prises de parole se multiplient pendant la #MarchePourLeClimat. La mobilisation est inattendue avec entre 1000 et 2000 personnes. pic.twitter.com/RQOh5vC7Kw — France Bleu Orleans (@FBOrleans) September 8, 2018

A Bordeaux, ils étaient 7.000 à 8.000 selon les organisateurs. Le défilé s'est clos par un "die-in" et des salves d'applaudissements.

Des milliers de marcheurs pour le climat entre le miroir d'eau et Darwin : "ça urge" #Bordeaux#marcheclimatpic.twitter.com/KzbAAbwg4X — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) September 8, 2018

A Strasbourg, la manifestation a pris un tour particulier car il s'agissait de s'opposer aussi au GCO, le Grand contournement ouest, un projet de contournement autoroutier de la capitale alsacienne dont les travaux doivent commencer bientôt.

Ce qui est important, c’est le nombre d’événements organisés à travers le monde plus que le nombre de personnes qui vont y participer" - Jean-François Julliard, Greenpeace

Si les rassemblements se voulaient citoyens et non-politiques, ils étaient soutenus par des syndicats, des ONG et des partis. Le directeur général de Greenpeace France, Jean-François Julliard, dans le rassemblement parisien, s'est réjoui qu'il y ait "peut-être la première fois un vrai mouvement global (...) Aujourd’hui, ce qui est important, c’est le nombre d’événements organisés à travers le monde plus que le nombre de personnes qui vont y participer" (franceinfo).

Combattre le changement climatique va de pair avec combattre les inégalités. Les faits et les chiffres l'attestent. Tous ensemble pr la justice climatique ! #MarchePourLeClimat#RiseForClimatepic.twitter.com/7SP1tbZdU7 — Oxfam France (@oxfamfrance) September 8, 2018

Parmi les personnalités aperçues dans les défilés, les anciennes ministres Corinne Lepage à Paris, Delphine Batho à Nantes, le photographe Yann Arthus-Bertrand, Benoit Hamon du mouvement Génération.s à Paris, Jean-Luc Mélenchon à Marseille.

Et puisqu'il s'agissait de demander des comptes aux politiques, des manifestants n'ont pas manqué d'épingler Emmanuel Macron qui avait lancé le slogan "Make our planet great again", après le désengagement de Trump de l'accord de Paris sur le climat. "Cap ou pas cap ?!", pouvait-on lire ici, "Gaulois réfractaires au changement" là.

Des rassemblements dans le monde pour #Riseforclimate

D'autres rassemblements sont organisés dans le monde. D'abord en Asie, avec une mobilisation plutôt modeste, puis en Europe. Le mouvement doit culminer avec une grande manifestation à San Francisco, où se tiendra à partir du 12 septembre le Sommet mondial des villes et entreprises pour le climat, organisé par le gouverneur de Californie en réponse à la politique anti-écologique de Trump.