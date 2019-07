PHOTOS - Visite du centre de sauvegarde de la faune sauvage de Buoux

Buoux, France

En plein cœur du Luberon, le centre de sauvegarde de la faune sauvage soutenu par la Ligue de protection des oiseaux a fini par rouvrir ses portes, après plusieurs mois de fermeture et d'incertitude, faute de financements suffisants. Depuis le mois de juin, soit en un mois seulement, il a déjà accueilli 300 animaux. Il s'agit surtout d'oiseaux (des hirondelles, des martinets, des geais, des hulottes) et quelques petits mammifères comme des hérissons, ainsi que des chauve-souris. Les martinets sont les plus nombreux, à cause de la canicule. Ils quittent leur nid pour trouver de l'air frais mais ne parviennent pas à voler à cause de la chaleur.

Des jeunes martinets et un geai des chênes © Radio France - Camille Labrousse

Besoin de bénévoles

Aujourd'hui, une soigneuse travaille dans le centre de Buoux, bientôt épaulée par une deuxième. Quatre services civiques et des bénévoles complètent l'équipe mais les journées sont longues. Le centre a toujours besoin de bénévoles supplémentaires. Ils viennent parfois sur la journée, parfois pour un mois. On les appelle alors les éco-volontaires, qui sont logés gratuitement. Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer un mail à crsfs-paca@lpo.fr.

Les hérissons sont en cage, parfois sous des couvertures, pour les protéger de la lumière © Radio France - Camille Labrousse

Alexandra, la soigneuse, devant la carte de tous les bénévoles de la région © Radio France - Camille Labrousse

à lire aussi Le centre de sauvegarde de la faune sauvage de Buoux va rouvrir