PHOTOS - Vos images de l'Auvergne sous la neige

Le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire sont en vigilance orange neige et verglas jusqu'à samedi matin. Ces importantes chutes de neige ont donné lieu à de belles photos que vous avez envoyées à France Bleu et nous vous les faisons partager dans cet article.

Vous avez été très nombreux à faire partager à France Bleu Pays d'Auvergne vos photos de neige. De tous les coins et recoins du Puy-de-Dôme, de l'Allier et du Cantal, voici un beau diaporama de votre environnement revêtu de blanc. De nouvelles chutes de neige sont annoncées d'ici samedi matin.

A Clermont-Ferrand, une dizaine de centimètres

Clermont-Ferrand sous la neige jeudi soir - © Pascal Combes

La place de Jaude sous la neige - © Pascal Combes

Ça s'active pour déneiger la place de Jaude !

Le 3e ligne Pécéli Yato les pieds dans la neige

A Sermentizon, les loulous profitent de la neige

A Sermentizon, les enfants profitent des premières neiges - Christine Maubert

Thiers se réveille sous un épais manteau neigeux

Thiers se réveille sous un épais manteau neigeux. - © Virginie Zborowski

Entre Pérignat-sur-Allier et la Roche Noire

Entre Pérignat-sur-Allier et la Roche Noire - © Facebook de Marie Coco

Un cycliste aventurier à Clermont

Un cycliste aventurier à Clermont © Radio France - Isabelle Gaudin

A Saint-Eloi-les-Mines

A Saint-Eloi-les-Mines - Danielle Bournat

A Louville, une petite route de campagne dans le Livradois-Forez

A Louville, une petite route de campagne sous la neige dans le Livradois-Forez - © Facebook de Anis Nisnis

Le clocher de Ceyrat sous la neige

Le clocher de Ceyrat recouvert de neige - © Catherine Cohade

Comme un lac enneigé au Cendre

Comme un lac enneigé au Cendre - © Marie Morena

Aux Martres-de-Veyre, les arbres croulent sous le poids de la neige

Aux Martres de Veyre, les branches d'arbres croulent sous le poids de la neige - © Yvette Solans

Un pic épeiche dans le jardin de Martine à Saint-Sauvier (Allier)

A Saint-Sauvier dans l'Allier - Martine Smyez

Entre 10 et 30 cm de neige dans le Cantal

A Andelat près de Saint-Flour dans le Cantal - © Jocelyne Calmels

De magnifiques paysages bleutés postés par Pierre dans le Cantal