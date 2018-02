Près de 10 centimètres de neige sont tombés ce mercredi matin autour de Pau et dans le coeur du Béarn, au plus mauvais moment, à l'heure de l'embauche et de la rentrée des classes. L'agglomération paloise a été quasiment paralysée. Le ramassage scolaire a été annulé dans certains endroits. A Pau, les bus Idélis ont cessé de circuler. Mais si la neige a agacé les automobilistes et ceux qui avaient prévu de se déplacer en raison de cette grosse pagaille, elle a fait le bonheur de beaucoup d'autres.

Les internautes de France Bleu Béarn ont été nombreux à nous envoyer leurs photos de leurs communes ou de leur jardin sous un beau manteau blanc. Des images assez rares. En voici une sélection.

L'alerte météo orange lancée mardi a été levée ce mercredi à la mi-journée. Météo France a en revanche placé 47 départements en vigilance orange à la neige et au verglas de l'ouest au sud-est de la France en passant par la région parisienne.