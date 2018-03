Au moins 5 centimètres de neige sont tombés sur le département de l'Yonne, dans la nuit de mercredi à jeudi. La circulation a été très perturbée, et les transports scolaires suspendus. Vous nous avez fait parvenir vos photos de l'Yonne sous la neige.

Yonne, France

Vous avez ouvert les volets, et la vue était parfois saisissante. Un manteau blanc sur les jardins, les maisons, les rues et les champs... Ces 5 centimètres de neige tombés dans la nuit de mercredi à jeudi ont causé de nombreuses perturbations sur les routes, et les transports scolaires ont été suspendus. Aucun secteur du département n'a échappé à ces perturbations.

L'A6 a été coupée dans la nuit à hauteur d'Auxerre, en direction de Lyon, avant de rouvrir à la circulation en début de matinée. Le réseau secondaire a été très impacté : par exemple à Charbuy, Lézinnes, Mézilles, entre Cravant et Vincelles. Mais aussi dans les villes comme Auxerre où les ralentissements étaient nombreux aux entrées d'agglomération.

Les photos que vous nous avez envoyées

Auxerre sous la neige au petit matin © Radio France - Sarah Lenny Guillaume

A Migennes © Radio France - Emilie Deghal

A la sortie de Gy-l'Eveque, dans le Coulangeois © Radio France - Agnès Saligot

Un supporter frigorifié de l'AJA ! © Radio France - So Syhdel