PHOTOS - Vos photos des chutes de neige dans l'Yonne

Yonne, France

Elles étaient annoncées, elles sont venues, les premières neiges soutenues de l'hiver dans l'Yonne. Mardi après-midi, l'Yonne a revêtu son blanc manteau : 4 à 10 cm de neige sont tombés, selon les endroits. Et si cela a engendré des perturbations sur les routes, si les transports scolaires sont interdits mercredi, la neige offre aussi de beaux paysages, et vous nous l'avez fait partager via vos photographies. En voici une sélection

Bonhomme de neige à Champvallon © Radio France - Cindye Meillier Marques

Paysage enneigé à Avallon © Radio France - Lulu Gentil Minion Brevot

Neige à Andryes © Radio France - Marie-therese Fauvel

De la neige à Flogny, on en est tout retournés © Radio France - Carole Manzanares

Le château d'Ancy-le-Franc, tout blanc © Radio France - Élisabeth Collin