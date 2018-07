"Votre activité ne pourra plus être reconduite à compter de la saison 2019". Voilà ce qu'ont pu lire plusieurs propriétaires d'établissements situés sur la plage d'Arone, dans un courrier qui leur a été adressé par la Direction Départementale des territoires et de la mer.

En raison de l'absence de PLU sur la commune de Piana, le PADDUC prévaut et Arone devient une "plage naturelle" où l'exploitation d'activité nautique ou de location de transats sont interdites.

Ce courrier a provoqué la colère d'Aline Castellani, maire de Piana, qui compte prendre la défense des entreprises.

Dans ma commune, j'ai trois restaurants qui louent des bains de soleil et j'ai un pianais qui loue des bateaux. Ils ont reçu une lettre de l'Etat qui dit qu'ils ne pourront plus exercer une activité. [...] C'est dramatique ! Nous n'avons pas pu reclasser la plage en plage "semi-urbaine", nous avons des problèmes pour faire notre P.L.U. L'année prochaine, il n'y aura pas rien à Arone, parce que les prendrai sous ma coupe, et ils continueront à exercer. Et si il y a des répercussions, ils (les autorités) viendront chez moi qui suis maire. Il est hors de question ces gens qui ont une activité touristique pour pouvoir vivre et rester au village ne puissent pas exercer leur activité.