Pic de chaleur à Rennes : la collecte des ordures ménagères décalée

Dans les communes de Rennes Métropole, en raison du pic de chaleur attendu cette semaine, les horaires des collectes d'ordures ménagères sont décalés. Les agents passeront plus tôt le matin, et plus tard l'après midi, ce mardi, mercredi, et jeudi.