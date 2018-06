Pour le confort et la sécurité de leurs résidents, tous les EHPAD disposent maintenant de salles fraîches en cas de pic de chaleur. Au Bugue, les 146 pensionnaires de la résidence Félix-Lobligeois profitent de la climatisation dans toutes les salles communes et les couloirs.

Dordogne, France

Le thermomètre va grimper localement jusqu'à 37°C ce samedi en Périgord, et encore jusqu'à 30°C à l'ombre dimanche. Ce n'est pas une canicule, puisqu'il fait encore suffisamment frais la nuit, mais ce pic de chaleur a immédiatement alerté les maisons de retraite. Depuis la canicule de 2003, tous les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) se sont équipés d'une climatisation.

Au Bugue, même les couloirs de la maison de retraite sont climatisés © Radio France - Harry Sagot

Toutes les parties communes de la résidence Félix-Lobligeois étaient climatisées depuis près de dix ans, et le directeur a fait installer la climatisation dans les couloirs en 2017. Certains résidents en profitent pour rafraîchir leur chambre en laissant la porte ouverte dans la journée.

A Saint-Cyprien, la Protection civile a également renforcé son dispositif pendant la Félibrée

Avec cette chaleur, il y aura des malaise parmi les 20 mille personnes attendues sur ce week-end de Félibrée, c'est inévitable" - Jean-Jacques Freinex, directeur de la Protection civile.

La protection civile a installé ses tentes à l'ombre sur la Félibrée © Radio France - Harry Sagot

Trois postes de secours ont été installés à l'ombre, et trois équipes de deux ou trois secouristes patrouilleront dans la foule, pour venir en aide aux personnes victimes d'un coup de chaleur. Des lits de camps seront aussi installés dans l'église si besoin. Les pompiers et une équipe médicale seront également disponibles en cas de déshydratation plus grave.