Vous n'êtes pas au bout ! Le pic de chaleur doit continuer ce lundi. Ce dimanche déjà, les plus fortes températures de l'année ont été relevées dans la Loire et la Haute-Loire.

Jusqu'à 35 degrés relevés dans la Loire

Il a fait entre 33 et 35 degrés dans les régions de plaine, comme à Saint-Étienne, Roanne, Andrézieux-Bouthéon. A 800 mètres d'altitude le mercure est monté entre 29 et 31 degrés, comme à Saint-Bonnet-le-Château ou Gramont. Et même 28 degrés ont été relevés sur le col de la République, à plus de 1 100 mètres l'altitude.

Les normales de saison ont été dépassées d'environ une dizaine de degrés. Il faut penser à ventiler vos logements, mais seulement quand les températures chutent un peu. Il est donc recommandé d'ouvrir les fenêtres quelques heures le soir, ou avant de se coucher, par exemple.