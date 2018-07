Paris, France

Une nouvelle journée de pollution pour l'air parisien. L'association AIRPARIF prévoit pour la journée de ce lundi 23 juillet un épisode de pollution atmosphérique à l'ozone.

Comme il est prévu dans de tels cas, la Ville de Paris met en place le stationnement résidentiel gratuit pour ce lundi.

En fonction de l’évolution de la situation dans les jours qui viennent, d’autres mesures complémentaires pourront être prises, comme des mesures de restriction de circulation dans les jours à venir si le pic perdure.

Privilégiez les modes de déplacement écologiques

La Ville de Paris appelle toutes les Parisiennes et les Parisiens à suivre les messages de prévention et à faire preuve de civisme en adaptant leurs comportements et en empruntant prioritairement les réseaux de transport en commun, le covoiturage ou tout mode de transport plus respectueux de l’environnement (notamment le vélo).

Les infos pratiques de ce stationnement résidentiel gratuit sont trouvables à cette adresse.