Pic de pollution : des mesures de restriction de circulation prises dans plusieurs régions

Plusieurs départements connaissent un nouveau pic de pollution aux particules fines cette semaine. Dans certaines villes, le seuil de recommandation de 50 microgrammes par mètre cube a été dépassé. Par conséquent, les préfectures d’Île-de-France, du Rhône, du Nord et du Pas-de-Calais notamment ont pris des mesures de restriction de circulation.

Vitesse abaissée en Île-de-France, le Rhône, le Nord, le Pas-de-Calais et en Seine-Maritime

En Île-de-France, la vitesse maximale de circulation est abaissée de 20 km/h sur les axes limités à 90, 110 et 130 km/h habituellement. Depuis la mise en place de la mesure, jeudi dernier, plus de 22.000 automobilistes ont été contrôlés et 6.444 ont été verbalisés.

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, la vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h sur les axes habituellement à 110 et 130 km/h depuis lundi 16h00, jusqu'à mercredi 22h00. Selon Atmo Hauts-de-France, l'air est particulièrement mauvais à Lille et Dunkerque dans le Nord et à Béthune, Calais et Lens dans le Pas-de-Calais.

Dans le Rhône, la vitesse de circulation est abaissée de 20 km/h sur les axes habituellement limités à 90, 110 et 130 km/h. Les automobilistes sont également tenus de réduire leur vitesse de 10 km/h sur les axes limités à 80 km/h depuis ce mardi 5h00.

En Seine-Maritime, la vitesse est abaissée de 20 km/h sur les axes habituellement limités à 130 et 110 km/h.

L'air est aussi de "médiocre" qualité à Avignon et Marseille selon Atmo Sud, mais ce mardi à 5h les préfectures de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône n'avaient pris aucune mesure de restriction particulière.

Circulation différenciée à Paris et dans la métropole lilloise

Autre mesure mise en oeuvre en Île-de-France et le Nord ce mercredi : la circulation différenciée.

En Île-de-France, les véhicules les plus polluants seront interdits de circulation à Paris et en proche banlieue. L'interdiction de circulation, à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'A86, concerne les véhicules non classés et les véhicules de classe 4 et 5 selon la classification des vignettes Crit'Air, obligatoires dans la capitale. Entre 5h30 et minuit, seuls les véhicules de classe 0 à 3 pourront se déplacer dans cette zone.

Dans le Nord, seuls les véhicules les moins polluants (équipés d'une vignette Crit'air 0, 1, 2 et 3) pourront circuler dans la métropole lilloise. C’est la première fois que ces restrictions sont imposées à Lille. Une douzaine de communes sont concernées.

Les écologistes de Seine-Maritime ont demandé à la préfecture d'appliquer la mesure dans leur département, sans succès pour l'heure.

Stationnement résidentiel gratuit dans la capitale

Pour inciter les automobilistes à laisser leur voiture au parking, le stationnement résidentiel, gratuit dans la capitale ce mardi, sera maintenu demain, mercredi.

Deux autres mesures anti-pollution vont, en outre, entrer en vigueur : le covoiturage gratuit et un "forfait antipollution", un ticket unique qui permet pour 3,80 euros de se déplacer toute la journée dans toutes les zones de l’Île-de-France.