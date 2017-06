Pic de pollution en Gironde : la vitesse réduite de 20 km/h sur la rocade de Bordeaux et les autoroutes

La Gironde connaît un nouvel épisode de pollution atmosphérique à l'ozone. La préfecture a donc décidé de limiter dès ce 21 juin, au soir, les vitesses de circulation maximales sur l'ensemble de la rocade bordelaise mais aussi sur plusieurs axes autoroutiers.

Atmo Nouvelle-Aquitaine, l'organisme qui surveille la qualité de l'air dans la région, annonce un nouveau pic de pollution atmosphérique à l'ozone en Gironde. Un pic qui s'explique notamment par l'épisode de canicule qui touche le département et 66 autres. Par conséquent, Pierre Dartout, le préfet de la Gironde, a pris un arrêté ce 21 juin, qui réduit de 20 km/h les vitesses maximales autorisées sur l'ensemble de la rocade bordelaise et sur les axes de l'A62, l'A63, l'A10 et la RN89.

La vitesse est donc limitée dès ce 21 juin et jusqu'à la fin de l'épisode de pollution :

à 110 km/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 km/h

à 90 km/h sur les portions d'autoroutes et voies rapides normalement limitées à 110 km/h

à 70 km/h sur les portions d'autoroutes, de voies rapides et de routes nationales et départementales normalement limitées à 90 km/h

Les panneaux à messages variables présents sur ces axes, rappelleront régulièrement cette consigne aux automobilistes.

La préfecture recommande aux populations vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes asthmatiques) de limiter autant que possible les déplacements durant l'après-midi, limiter les activités physiques et sportives en plein air et en intérieur. En cas de symptômes, elles ne doivent pas hésiter à consulter leur médecin ou leur pharmacien.