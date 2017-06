Pic de pollution à l'ozone en Vaucluse, dans les Bouches-dur-Rhône et le Var, contrôles de vitesse renforcés

Une partie de la région PACA a dépassé le seuil d'alerte à la pollution de l'air à l'ozone. Le Vaucluse, où il va faire jusqu'à 34° ce mercredi, est particulièrement touché.

Le Vaucluse subit ce mercredi une pollution de l'air à l'ozone.

Le département a dépassé le seuil d'alerte, comme les Bouches-du-Rhône et le Var. Les températures restent très élevés ce mercredi, de 29° (Sault) à 34° (Carpentras), il fera 32° dans l'après-midi à Avignon.

Les préfets appellent les habitants à "réduire (leurs) activités physiques et sportives intenses à l'extérieur", "prendre conseil auprès d'un pharmacien ou d'un médecin" en cas de "gêne respiratoire ou cardiaque" et demandent aux personnes sensibles ou vulnérables de "privilégier les sorties les plus brèves et (...) éviter de sortir durant l'après-midi".

Pendant cet épisode à la pollution, les "contrôles de vitesse" seront renforcés, avertit la préfecture de Vaucluse, qui rappelle que le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

Le préfet des Bouches-du-Rhône rappelle qu'"une exposition de quelques heures à quelques jours à un pic de pollution peut entraîner des irritations oculaires ou des voies respiratoires, des crises d'asthme et une aggravation des troubles cardio-vasculaires ou respiratoires".

Les personnes "particulièrement vulnérables" tels que _"les femmes enceintes, nouveau-nés et personnes atteintes de maladies respiratoires" s_ont invitées à la plus grande vigilance, précise le communiqué.

Le préfet de Vaucluse ajoute que selon "l'évolution de l'épisode de pollution, des mesures complémentaires pourraient être déclenchées".

A Paris, la préfecture de police de Paris oblige les automobilistes à réduire leur vitesse de 20 km/h, contournement obligatoire pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes.