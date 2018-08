La Meurthe-et-Moselle et les Vosges connaissent un pic de pollution à l'ozone depuis le début de semaine. Les préfets ont décidé une réduction de la vitesse de 20km/h sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées ce mardi 7 août. Mais tous les automobilistes ne respectent pas ces consignes.

Nancy, France

"Alerte pollution : vitesse réduite de 20km/h" Un peu avant l'aire de repos de Villers, à côté de Nancy, un panneau lumineux rappelle aux automobilistes de réduire leur vitesse. 20km/h de moins sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées. Une mesure adoptée hier par les préfets de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Dans son crossover blanc, Fabien joue les bons élèves. "Je respecte la limitation pour respecter la nature. Je viens de Baccarat et ce matin, un certain nombre de conducteurs roulent à la bonne vitesse. Mais il y en a, des apprentis, qui ne respectent pas. Ils ont été mal éduqués", relève-t-il.

Beaucoup d'automobilistes ne jouent pas le jeu. Sur la route, en décidant de rouler à 90km/h comme prévu au lieu de 110km/h, vous risquez de vous faire doubler régulièrement. Cette mère de famille rentre de ses vacances à Gérardmer. Elle reconnaît appuyer davantage sur l'accélérateur. "On a essayé de faire attention mais on était malgré tout entre 100 et 110km/h. On avait envie de rentrer plus vite, on a un bébé à bord. On ne voulait pas perdre trop de temps", dit-elle.

"S'il faut encore réduire, on ne roule plus"

Ce retraité, qui rentre aussi de vacances en Haute-Savoie, passe deux jours sur la route pour rejoindre le Nord de la France. Pas question pour autant de lever le pied. Il lâche : "C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui ne respectent pas la limitation. On suit toujours la file de voitures qui roulent à plus de 90km/h. Ici, on alterne entre 90, 100, 110km/h. S'il faut encore réduire de 20km/h, on ne roule plus".

Pour cette journée, les contrevenants ne seront pas inquiétés par les forces de l'ordre. Il n'y a pas eu de contrôles.