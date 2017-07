Pic de pollution : les vignettes Crit'Air en vigeur à partir du 1er novembre à Strasbourg

La circulation différenciée sera appliquée sur l'ensemble de l'agglomération de Strasbourg à compter du 1er novembre 2017 en cas de pic de pollution. Pour circuler, les véhicules devront être équipés de vignette Crit'Air, comme à Paris, Lille ou Lyon.

Les vignettes Crit'Air seront de rigueur à partir du 1er novembre 2017 à Strasbourg et sur l'ensemble du territoire de l'Eurométropole, 33 communes au total. Déjà en vigueur à Paris, Lille, Lyon et Grenoble, ces vignettes différencient les véhicules qui polluent le plus de ceux qui polluent le moins pour mettre en place une circulation différenciée.

Au delà de 3 jours de pic de pollution d'affilée, les voitures les plus âgées et les plus polluantes ne pourront plus circuler. A Strasbourg, cette situation est arrivée trois fois en un an. La vignette, obligatoire, est à acheter sur le site du ministère de la transition écologique et solidaire, elle coûte 4,18 euros (avec les frais d'envoi).

En cas de contrôle, si vous n'avez la fameuse vignette, vous risquez une amende de 68 euros (135 euros pour les camions et les autocars). La pollution de l'air fait chaque année 48.000 morts en France, dont 5.000 dans le Grand Est.