Picardie : froid mais pas trop...

Janvier 2017 restera comme un mois plus froid que la moyenne, en Picardie. Mais c'est surtout la sensation de froid qui a marqué les esprits car les températures relevées, sous abri, par Météo France n'ont pas battu de record.

On a grelotté en janvier, en Picardie, mais on est loin des records de froid. Météo France a compté jusqu'à 22 jours avec des gelées à Fontaine-les-Vervins, dans l'Aisne, 20 jours à Beauvais, où a été enregistrée la température mensuelle la plus basse, -9°3. 17 jours avec des minimales en dessous de 0 à Amiens - Glisy, 16 jours à Abbeville. C'est davantage que d'habitude, la moyenne étant de dix jours avec des températures négatives en janvier à Abbeville, mais ces valeurs restent très éloignées du glacial mois de janvier 1940 : 30 jours avec des gelées, record absolu, souligne le centre de Météo France à Abbeville.

Et si le mercure à frôlé les -10° à Beauvais et près de Laon, le record de froid, de -18° en 1985, n'a pas été atteint non plus.