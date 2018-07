Picardie, France

35 degrés à Domart en Ponthieu, 34 degrés à Amiens, Péronne et Saint-Quentin, 31 degrés à Abbeville. La journée de jeudi s'annonce particulièrement chaude sur la Somme et l'Aisne. Les deux départements Picards ont été placés ce mercredi en vigilance orange à la canicule par Météo France.

La vigilance est de mise jusqu'à jeudi après-midi au moins. - Météo France

Au total, ce sont 18 départements Français qui sont en vigilance orange. Le Nord et le Pas de Calais voisins ont chaud tout comme les départements de l'Ile de France. Dans la région, l'Oise est pour l'instant un peu plus à l’abri. La vigilance est cependant jaune. Météo France réactualisera sa carte jeudi après midi à 16H mais les températures ne vont pas baisser avant vendredi soir en Picardie.

Les autorités rappellent les bonnes pratiques lors de tels épisodes de chaleur. Il est recommandé de boire de l'eau (au moins 1,5 litre par jour), et de manger en quantité suffisante. Il faut éviter de sortir aux heures les plus chaudes et si possible, passer deux ou trois heures dans un endroit frais (climatisé) comme un supermarché, un cinéma ou une bibliothèque.