Picardie : le niveau 2 du Plan Grand Froid activé

Des gelées marquées, le Plan Grand Froid au niveau 2 dans les trois départements de l'ancienne Région Picardie : ces conditions météo de saison incitent à surveiller notre consommation d'énergie. Et à se préoccuper des personnes âgées et fragiles.

C'est le début de la vague de froid prévue par Météo France, la première de cette ampleur depuis cinq ans. Les trois départements de l'ancienne Picardie, -Somme, Aisne et Oise- sont passés au niveau 2 du plan grand froid ce lundi soir. Il prévoit 46 places en plus, précisément, dans la Somme. Les maraudes du SAMU social et de la Croix-Rouge sont renforcées.

A Amiens, dans le cadre de ce plan Grand Froid, les personnes âgées ou en situation de handicap peuvent s'inscrire sur un registre du Centre communal d’action sociale (CCAS). Elles sont ainsi suivies et aidées en cas de verglas ou de neige par exemple. L'opération s'appelle Un hiver Bien Entouré et concerne un millier de personnes sur Amiens. Catherine Girard, la directrice du CCAS d'Amiens, interrogée par Hugo Brisset, a donné des précisions ce mardi matin sur France Bleu.

A l'image des mesures en cas de canicule, existe le dispositif Un hiver bien entouré, à Amiens Partager le son sur : Copier

Si vous souhaitez vous inscrire, appelez le Centre Communal d’Action Sociale d'Amiens au 0 800 60 50 00.

Météo France prévoit le pic de froid ce mercredi matin

Sous abri, à 6h, ce mardi matin dans la Somme, Météo France a relevé des températures pas exceptionnellement froides : -4° à Oisemont, près de la baie de Somme, - 3° de Péronne à Montdidier, en passant par Amiens et Doullens et -2° à Abbeville. Ce mercredi matin s'annonce légèrement plus froid encore, avec des minimales prévues jusqu'à -7° dans l'intérieur de la Somme. Ce qui signifie que les valeurs ressenties peuvent se situer entre -10 et -18°. Du coup, on s'inquiète un peu côté électricité et énergie. "Il n'y a pas de coupures programmées" assure RTE. Mais réduire sa consommation d'électricité est conseillé dans ces périodes où on pousse le chauffage. Voici ce qu'en pensent des Amiénois rencontrés par Rosalie Lafarge pour France Bleu Picardie.

Tout le monde n'est pas prêt à surveiller sa consommation électrique Partager le son sur : Copier

Face à cette vague de froid, la Préfecture de la Somme rappelle le danger de certains appareils de chauffage mal entretenus ou défectueux qui peuvent provoquer des intoxications au monoxyde de carbone.