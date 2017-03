Pièges et mésanges contre la chenille processionnaire du pin

Avec les beaux jours, les chenilles processionnaires sortent de leur cocon. Elles sont urticantes, mais on peut désormais lutter, même sans produit chimique.

Elles reviennent, les chenilles processionnaires du pin ! On reconnaît leur nid de soie blanche dans les arbres. Avec la douceur de ces derniers jours, elles sortent en colonnes, en processions, et viennent s'enterrer pour se métamorphoser en papillons.

Ces chenilles sont urticantes, particulièrement dangereuses pour les enfants ou les chiens.

Des recherches sont menées par l'INRA, l'Institut national de recherches agronomiques, au sein de son unité expérimentale entomologie des forêts méditerranéennes pour éradiquer la chenille.

Couper, piéger ou trouver des amateurs de chenilles

Le travail se fait en partenariat avec les communes :"On essaie de ne pas promouvoir le pin noir à planter sur les ronds-points et les zones urbanisées", explique Estelle Morel, sa directrice. "Après quand il y a des vieux cèdres qu'on veut garder, c'est là qu'intervient notre unité dans l'étude de différentes méthodes de lutte alternatives au chimique".

Quelles sont ces méthodes ? Certaines sont radicales : "S'il n'y a qu'un pin qui est toujours infesté, on peut le couper." Mais on peut aussi ruser : "On a mis au point des "écopièges", on met autour de l'écorce comme un tunnel où elle s'enroulent autour du tronc et tombent dans un sachet plastique où il y a du sable. A la fin la procession, on peut prendre le sac et jeter les chenilles mortes."

Et si ce sont les forêts qui sont infestées, on fait venir d'autres animaux qui raffolent de ces chenilles : "On utilise des nichoirs à mésanges. La mésange est prédatrice de ces chenilles, elle peut les dévorer en quelques temps", ajoute Estelle Morel.

Et si vous en avez chez vous ? Ne jamais les toucher sans gants, faire appel à un spécialiste si on constate un nid dans les arbres.

Chenilles processionnaires B © Radio France

En cas de piqûre, laver à grande eau

Et si vous vous faites piquer ? "Il faut prendre un jet d'eau et aller fort, rincer, lessiver. Car les poils urticants sont comme des petits harpons, avec des ampoules qui contiennent le venin urticant. Si on se gratte et qu'on casse ces ampoules, le venin s'étale."

L'INRA référence aussi ces chenilles, comme d'autres insectes invasifs, via l'application AGIIR à télécharger sur son smartphone. Vous indiquez le lieu et les conditions dans lesquelles vous les avez trouvés, vous pouvez prendre également une photo.