Pierrelatte : recyclez votre sapin grâce à la centrale biomasse

Finies les fêtes de fin d'année ! Le quotidien reprend ses droits et on se demande tous, en cette période, ce qu'on peut faire de notre sapin de Noël. Le groupe Coriance a une bonne idée à vous proposer, lui emmener votre sapin pour qu'il soit traité dans la centrale biomasse de Pierrelatte.

Le site Enerbio, chemin de Freyssinet à Pierrelatte, vous propose de lui emmener vos sapins de Noël. © Radio France - Mélanie Tournadre

Une seconde vie pour votre sapin

Au lieu de jeter votre sapin ou de le brûler chez vous et de polluer, vous pouvez donc lui donner une seconde vie et le rendre utile. Enerbio, filiale du groupe Coriance, vous attend, chemin de Freysinnet à Pierrelatte, pour s'occuper de votre sapin. "On accueille les gens avec un café et on leur explique notre travail" raconte Joël Robert, responsable de la plateforme Enerbio .

Sur cette plateforme, les sapins de Noël, comme les gros rondins de bois habituels, passent dans un broyeur. "Dans ce gros broyeur, il y a comme des couteaux qui vont déchiqueter le sapin et en faire des petites plaquettes de bois, pas plus grandes qu'une boîte d'allumettes" explique Joël Robert.

Les sapins de Noël, comme les grands bouts de bois habituels, sont broyés sur le site Enerbio de Pierrelatte. © Radio France - Mélanie Tournadre

Des sapins transformés en électricité et en chaleur

Ces petits bouts de bois sont ensuite emmenés à quelques centaines de mètres plus loin, jusqu'à la chaudière biomasse qui permet de fabriquer de l'électricité mais aussi de la chaleur pour alimenter le chauffage urbain à Pierrelatte.

La chaudière biomasse transforme le bois, à terme, en électricité ou en chaleur pour alimenter plusieurs logements de la commune de Pierrelatte. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Ici, on brûle du bois pour fabriquer de la vapeur haute pression qui passe sur une turbine et une partie de la vapeur sert à alimenter en chauffage la piscine, des établissements scolaires, la ferme aux crocodiles et aussi des logements HLM sur la commune de Pierrelatte" explique Jean-Noël Forin, responsable de ce site Drôme Energie Services, filiale du groupe Coriance.

Le site Enerbio a reçu une cinquantaine de sapins l'an dernier, c'est rien par rapport aux 500 tonnes de bois traitées chaque jour sur le site mais "c'est avant tout une opération pédagogique pour sensibiliser les enfants et leurs parents à la valorisation de leur sapin" explique Joël Robert.

Autre bonne idée pour donner une seconde vie à votre sapin : le déposer sur le Champ de Mars à Valence ce mardi 3 janvier, entre 8h et 17h. La ville renouvelle son opération "broyage de sapins". Ces sapins,transformés en copeaux, seront réutilisés dans les parcs et les jardins de la ville.