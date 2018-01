Avez-vous déjà pensé à recycler votre sapin ? C'est possible à à Pierrelatte dans la Drôme grâce à la centrale biomasse. Votre sapin peut contribuer à chauffer plusieurs bâtiments de la ville, notamment des logements sociaux et la ferme aux crocodiles.

Que faire de son sapin après les fêtes ? Le groupe Coriance vous propose de lui emmener votre sapin pour qu'il soit brûlé dans la centrale biomasse de Pierrelatte et réutilisé pour fabriquer de l'électricité et de la chaleur pour plusieurs bâtiments de la commune.

Un petit geste écolo pour bien démarrer l'année

La plateforme Enerbio vous propose de lui emmener vos sapins de Noël au lieu de les jeter ou de les brûler chez vous. Enerbio, filiale du groupe Coriance, vous attend, 3915 chemin du Freyssinet à Pierrelatte, pour s'occuper de votre sapin. "On offre un café aux gens qui viennent et on leur fait visiter notre site" explique Joël Robert, responsable de la plateforme Enerbio .

Les sapins de Noël, comme les grands bouts de bois habituels, sont broyés sur le site Enerbio de Pierrelatte. © Radio France - Mélanie Tournadre

Sur cette plateforme, les sapins de Noël, comme les gros rondins de bois habituels, passent dans un broyeur. "Le tronc et les aiguilles du sapin sont déchiquetés pour les transformer en petites plaquettes de bois, pas plus grandes qu'une pièce de deux euros".

"Je viens donner une seconde vie à mon sapin" explique Isabelle qui sort son sapin nordmann de sa voiture, aidée de ses enfants. "L'énergie renouvelable c'est très important pour moi, un cycle se met en place et j'essaye de m'insérer dans ce cycle" explique Rémi venu déposer son sapin.

Isabelle et ses enfants apportent leur sapin de Noël à la plateforme biomasse de Pierrelatte pour qu'il soit recyclé. © Radio France - Mélanie Tournadre

Des sapins transformés en chaleur

La chaudière biomasse transforme le bois en électricité ou en chaleur pour alimenter plusieurs bâtiments de la commune de Pierrelatte. © Radio France - Mélanie Tournadre © Radio France - Mélanie Tournadre

Les sapins transformés en petites plaquettes de bois sont ensuite transportés jusqu'à la chaufferie biomasse qui permet de fabriquer de l'électricité mais aussi de la chaleur pour alimenter le chauffage urbain à Pierrelatte.

_"_Le bois est brûlé pour fabriquer de la vapeur d'eau qui sert à alimenter en chauffage certains logements sociaux, la piscine, le gymnase, les serres agricoles et la ferme aux crocodiles de Pierrelatte" explique Joël Robert.

"Les crocodiles sont chauffés grâce à nous et en partie grâce aux petits sapins qu'on nous emmène !"

Une cinquantaine de sapins est amenée chaque année sur cette plateforme Enerbio à Pierrelatte. Elle aimerait bien que ça augmente et vous incite à valoriser vos déchets.