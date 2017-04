PLACE NET - Un job en or pour cet été, un périple sur la Via Alpina et une carte pour tout savoir sur les oiseaux

Du lundi au vendredi à 8h15 sur France Bleu Pays de Savoie, découvrez dans "Place Net" toute notre actu vue du web. Ce lundi tout savoir sur les colporteurs des alpages, une pérégrination sur la Via alpina et un nouveau site sur les migrations d'oiseaux.

Matthieu Chambaud, accompagnateur en montagne, vit à Lyon. Pendant quatre mois entre juin et octobre 2016, il a parcouru la Via Alpina de Trieste à Monaco. Son projet s'appelle Via Alpina, l'Envers du chemin. Il a accompli le périple et cherche désormais un soutien financier pour éditer le DVD de son documentaire tourné le long du chemin.

La Via Alpina fait partie des six grands itinéraires pour traverser les Alpes qui ont été créés par l’association Grande Traversée des Alpes. Cette association dont le siège est à Grenoble s'est donnée pour mission de faciliter la pratique du tourisme itinérant dans les Alpes.

C'est le temps de poser votre candidature si vous voulez devenir colporteur des Alpages. Le Syndicat du Beaufort organise cet été une nouvelle opération de promotion : Les "Beaufort Expériences", un programme d'animations pour les visiteurs et les Colporteurs des Alpages vont être recrutés pour encadrer ces "Beaufort Expériences".

Capture d'écran de Fromage Beaufort - -

Vous aimeriez savoir quels oiseaux nichent dans les Pays de Savoie, quels sont les oiseaux migrateurs ? Le Muséum National d'Histoire Naturelle et le Centre de Recherche sur la biologie des populations ont mis au point un site pour suivre les migrations et les populations sur toute la France. Mais attention, il faut savoir ce que vous cherchez ! Ici, nous avons demandé les données concernant la population de gypaètes barbus, des rapaces protégés, c'est-à-dire le nombre de captures/observations même si elles proviennent d'un même individu.

capture d'écran du site pour la population de gypaètes barbus en Pays de Savoie - -