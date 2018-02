Ce weekend on attend -7°C en pleine d'Alsace. Il faut remontrer à 2005 pour retrouver des températures aussi basses à cette période de l'année. Météo France parle même de -15°C "ressentis" dans la région. Une notion qui décrit un phénomène bien précis.

Alsace, France

Cela fait treize ans que l'Alsace n'avait pas connu des températures aussi basses en février. Météo France annonce jusqu'à -7°C ce weekend et en début de semaine prochaine. Pour ce qui est de la température ressentie, elle devrait avoisiner les -15°C.

Rappel ⚠ Information spéciale || Episode de grand #froid la semaine prochaine : mardi & mercredi devraient être les journées les +froides avec des T°C souvent 8 à 10 degrés sous les normales ! #GrandFroid#MoscouParis ❄https://t.co/oAkxOPa1ebpic.twitter.com/U5XBhy2DaW — Météo-France (@meteofrance) February 23, 2018

Comment connait-on la température ressentie ?

Depuis le début des années 2010, Météo France a repris une pratique canadienne qui consiste à donner la température ressentie plus que la température réelle. "Lors des épisodes de grand froid, cela a plus de sens," explique Sophie Roy, climatologue à Illkirch.

Notre peau est en permanence recouverte d'une fine pellicule d'air chauffée par notre corps. Donc s'il fait -5°C, l'air qui touche directement notre épiderme est un peu au-dessus de cette température. "Mais lorsque le vent souffle, cette pellicule d'air est balayée en permanence," précise Sophie Roy. Notre corps brûle alors plus de calories pour chauffer sans cesse de nouvelles pellicules d'air. Plus le vent est fort, plus ce mécanisme est accentué.

La température ressentie varie avec la force du vent - Document fourni par Météo France

La température ressentie est calculée par une formule mathématique assez complexe. Météo France la met d'avantage en avant depuis quelques années, notamment pour alerter les individus fragiles, mais aussi les autorités. Une personne sans-abri qui dort dehors par -5°C peut en fait ressentir un froid bien plus saisissant.