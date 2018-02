La préfecture de la Loire et de la Haute-Loire ont déclenché le niveau 2 du plan grand froid. Il est activé lorsque les températures ressenties dans la journée sont négatives et se situent entre -5 et -10 degrés la nuit.

Loire, France

Une grande partie de la France va connaître jusqu’à la fin de la semaine prochaine un refroidissement rapide des températures. Vingt-neuf départements activent dès ce mercredi 21 février le plan Grand Froid afin d’ouvrir de nouvelles places et renforcer la veille sociale et les maraudes.

385 lit pour les sans-abri

C’est le cas de la Loire et de la Haute-Loire. Les deux départements avaient déjà, début février, activé le niveau 2 de ce plan grand froid. Dans la Loire, notamment, on attend jusqu’à moins 10 degrés entre lundi et mercredi.

Le 5 février, avec l'activation du niveau 2 du plan grand froid, la préfecture de la Loire avait augmenté de 36 le nombre d'hébergements d'urgence. Des lits en plus portant à 385 le nombre de places disponibles sur l'ensemble du département pour les personnes sans-abris. A Saint-Étienne, notamment, entre 80 et 90 personnes sont accueillies chaque soir au gymnase de la Rivière. Cette structure est gérée à la fois par la préfecture, le 115, et l'association Renaître.

Toutes les personnes dans le besoin peuvent contacter le 115 à tout moment. C'est un numéro gratuit et accessible 24h sur 24h.