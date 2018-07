Prendre un bain de mer et en ressortir comme de chez l'acupuncteur, piqué de partout, ce n'est pas forcément des plus agréables. L'ARS de Bretagne explique cette "eau qui pique" par deux causes essentielles. Heureusement sans conséquence sanitaire.

Bretagne, France

Vous êtes plusieurs à avoir ressenti un phénomène un peu désagréable en allant se baigner dans la mer. Notamment en Bretagne Sud, de l'Ile Tudy à Bénodet par exemple. Des picotements, voire des réactions cutanées. Pourquoi l'eau de mer pique-t-elle ? Est-ce vraiment dû à l'eau de mer ? En tout cas, ce n'est pas que le sel.

ça m'a décidé à ne pas y retourner, à l'eau - Adeline

Pour Adeline et sa famille, en vacances à l'Ile Tudy, ça gâche un peu la fête : "on a l'habitude de se baigner ici tous les ans, et c'est vrai que cette année, on a des sensations de piqûre quand on va dans l'eau, ça m'a décidée à ne pas y retourner, quand je me suis rendue compte que j'avais des piqûres sur les jambes, je n'y suis pas retournée le lendemain".

Près de la plage, à l'île Tudy. Faute d'orthographe comprise :-) © Radio France - Marton Bothorel

Micro-méduses et Phytoplancton

Alors, qu'est-ce qui pique comme ça ? Benjamin Richard est ingénieur santé à l'ARS, l'agence régionale de santé en Bretagne. Il explique les deux raisons principales : la présence de phytoplancton en quantité assez importante en ce moment et aussi un phénomène de micro-méduses. "Les micro-méduses, quand elles se développent, elles occasionnent ce genre de sensation de picotements, c'est couramment signalé aux autorités sanitaires, c'est bénin. Quant au micro-plancton, c'est celui qui est aussi phosphorescent dans l'eau la nuit. Il devient très présent quand il y a tous les sels nutritifs et de la chaleur ".

Bénin malgré tout

Dans les deux cas, le phénomène est tout à fait bénin du point de vue sanitaire, un bon rinçage doit suffire à faire disparaitre les symptômes, même si chacun peut réagir différemment.