Plans d'eau en Mayenne : un site classé "excellent" par l'Agence régionale de santé

L'Agence régionale de santé (ARS) s'est basée sur les analyses bactériologiques des quatre dernières années ou des seize derniers prélèvements pour classer les plans d'eau douce du département. La base d'Argentré est classée "excellente".

Les trois autres plans d'eau de la Mayenne - Le Gué-de-Selle à Mézangers, La Chesnaie à Saint-Denis-du-Maine et le plan d'eau de Bouère - sont jugés "bons".

Cela n'empêche pas, précise l'ARS, d'être vigilant à l'apparition de cyanobactéries dont certaines peuvent dégager des toxines qui ont des conséquences sanitaires sur l'homme. Elles peuvent provoquer des démangeaisons et des maladies et prolifèrent avec la chaleur et le soleil. Fin juin, la baignade a été interdite pour une semaine à l'étang du Gué-de-Selle à cause de l'apparition de ces micro-organismes.

Il faut dans tous les cas se référer aux dernières analyses mises à jour sur ce site avant d'aller se baigner.