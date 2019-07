Plantes aquatiques : au port de Saint-Jean-de-Losne, "30% de clients en moins" en à peine trois ans

Elles sont de retour, comme chaque été : les plantes aquatiques du Canal de Bourgogne. Depuis plusieurs années, elles envahissent les canaux et plans d'eau du département. Jusqu'à rendre la situation de plus en plus problématique pour l'économie locale liée au trafic fluvial.

"Depuis l'arrivée de ces plantes, il y a 3/4 ans, nous avons perdus 30% de notre clientèle", explique Max Gérard, co-gérant de l'entreprise H2O qui occupe le port de Saint-Jean-de-Losne. "Malgré cette diminution d'activité, nous devons quand même continuer à investir pour réduire la prolifération... Cela devient compliqué".

Une aide des autorités ?

Face à ce problème récurent, l'entreprise n'a pas beaucoup de solutions. Trois à quatre fois par an, elle procède à des opérations de "faucardage", mais cela ne suffit plus à endiguer la prolifération.

Max Gérard assure que les autorités sont parfaitement conscientes du problème. "Les partenaires publics réalisent que le problème est sérieux, et qu'il va falloir le régler si l'on veut garder de l'emploi à Saint-Jean-de-Losne". Malheureusement, personne ne semble vraiment avoir la solution : "on reste dans le flou, aucun des acteurs n'a de solution miracle".

Max Gérard, co-gérant de l'entreprise H2O, au port de Saint-Jean-de-Losne.. © Radio France - Damien Mestre

Pour tenter d'enrayer la prolifération, l'entreprise compte réaliser des analyses de l'eau et des sédiments présents dans le bassin. Cette expertise permettra d'envisager une solution de long terme, la plus adaptée possible.

"Injecter des bulles d'oxygène, mettre en mouvement l'eau du port, ou bien empêcher le processus de photosynthèse sont autant de pistes envisageables", détaille Max Gérard. Si cette dernière option est retenue, l'entreprise pourrait faire poser une bâche spécialement conçue sur tout le fond du bassin, afin de bloquer le développement des plantes aquatiques.