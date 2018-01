Pluie et inondations : les départements du Doubs et du Jura en vigilance rouge

Par Blandine Costentin, France Bleu Belfort-Montbéliard et France Bleu Besançon

Météo France a placé le Doubs et le Jura en vigilance rouge aux inondations. Dans le Doubs, c'est la vallée de la Loue et la ville d'Ornans qui sont les plus touchées.