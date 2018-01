Indre-et-Loire, France

Les pluies continuelles qui tombent en Touraine commencent à lasser tout le monde et pourtant on est loin d'une situation exceptionnelle. Il n'est tombé que 130 à 140 mm d'eau cumulés au cours des mois de décembre et janvier. Rien à voir avec les 282 mm en moyenne constatés au niveau national par Météo France. Rien à voir non plus avec l'hiver 94-95 en Indre et Loire où il était tombé 220 mm d'eau en deux mois.

En temps normal, nous constatons 140 à 150 mm d'eau cumulés de décembre à janvier. Or en décembre nous avons eu 70 à 80 mmm et en janvier ce sera à peu près pareil. Seuls des secteurs comme le Sud Touraine du côté de Ferrière-Larçon et l'Est du côté d'Amboise ont été plus arrosés avec 200 mm de pluies cumulées -Daniel Vendramini, le responsable de la station de Météo France à Parçay-Meslay

Pas de record de cumul de pluies en Touraine donc, mais une situation pluviométrique très favorable au regard du printemps et de l'été prochain pour l'irrigation des cultures.

Ces pluies ont quelque chose de rassurant car on a besoin de reconstituer nos réserves pour les sols et pour les cultures. En plus, c'est une eau qui descend plus ou moins lentement et qui recharge les nappes en douceur -Jean-Claude Robin, spécialiste des questions d''eau à la chambre d'agriculture d'Indre et Loire

Les agriculteurs restent prudents. Ils attendent de voir ce que sera la pluviométrie en février et mars, deux mois stratégiques en vue du printemps et de l'été.