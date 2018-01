Après un week-end d'intempéries dans de nombreuses régions, treize départements sont toujours en vigilance orange ce lundi matin pour pluies-inondations, avalanches ou crues, en raison d'une perturbation s'étirant du Nord aux Alpes et au Sud-Ouest, a indiqué Météo-France.

© Visactu -

Des risques de crues et d'inondations dans de nombreux départements

Six départements sont en alerte "pluie-inondation" : le Doubs, le Jura, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère. Sept départements sont en vigilance orange aux crues : la Haute-Marne, l'Yonne, la Nièvre, l'Aveyron, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne. Par ailleurs, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère sont toujours en vigilance orange pour les risques d'avalanches.