Des pluies parfois orageuses et des rafales de vent sont attendues à partir de ce lundi après-midi le long des côtes dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Une vigilance jaune a été déclenchée, sans commune mesure avec les inondations meurtrières dans l'Aude.

Une dépression est attendue lundi après-midi jusque dans la nuit de lundi à mardi sur le littoral dans les Bouches-du-Rhône et le Var placés en vigilance jaune vents violents et pluie-inondations. De fortes pluies parfois orageuses et des rafales de vent entre 90 et 100 km/h en bord de mer sont prévues en fin d'après-midi de la Corniche des Maures jusqu'à la Camargue en passant par Toulon, Marseille et la côte Bleue.

Amélioration dans la nuit de lundi à mardi

"Ces pluies vont être fortes sur la partie côtière" explique pour France Bleu Provence Yohan Lorito prévisionniste pour le site Météo Varoise qui précise que "plus on ira vers le Verdon, les Alpilles et au nord d'Aix-en-Provence, il y aura beaucoup moins de pluie". Une amélioration est prévue en fin de nuit.

Des renforts du Var et des Bouches-du-Rhône dans l'Aude

Ces pluies interviennent alors qu'un dernier bilan fait état de treize morts et cinq blessés gravement touchés dans l'Aude. Un effectif de 60 sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône est parti dès 5 heures ce lundi, en renfort dans ce département placée en vigilance rouge. Vingt engins ont également été engagés.

Par ailleurs, une colonne composée d'un groupe de sauvetage en eaux vives et d'un groupe polyvalent inondation est partie du Var, soit 28 sapeurs-pompiers varois, douze engins et trois bateaux.